Bundesliga heute live: Union Berlin - Borussia Dortmund im TV, Stream, Ticker

Seine Spieler sprechen die Probleme schonungslos an, was immerhin für eine angemessene Selbstreflexion spricht. „Wir haben beim gemeinsamen Verteidigen in der Tat Probleme“, sagte Außenverteidiger Raphael Guerreiro bei SPORT1. „Wir machen tolle Spiele wie gegen Freiburg, dann verlieren wir hoch wie in Amsterdam oder jetzt gegen Bayer – das ist ernüchternd.“