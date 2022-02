Bundesliga: Lukasz Piszczek spricht über seinen Abschied von Borussia Dortmund und Erling Haaland

…die Meisterschaften 2011 und 2012 und die Pokalsiege 2012, 2017 und 2021 mit dem BVB: „Jeder Titel war emotional und wichtig für mich, bestimmt auch für die Fans. Was ich auf ewig in Erinnerung behalten werde, ist der Pokalsieg gegen Leipzig (4:1; Anm. d. Red.). Das war keine einfache Saison für mich, ich habe nicht viel gespielt, weil der Trainer auf andere gesetzt hat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich so selten spiele. In den letzten fünf Spieltagen in der Bundesliga und dann im Pokal wollte ich unbedingt zeigen, dass ich noch meine Fähigkeiten habe und der Mannschaft helfen kann. Eine Szene werde ich immer vor meinen Augen haben: Im Finale macht Erling das vierte Tor und alle rennen zu ihm. Ich bin aber an der Mittellinie stehengeblieben und habe geweint. Ich weiß nicht warum. Da habe ich realisiert, dass wir das Ding wirklich holen. Das waren Emotionen pur. Für mich waren das der perfekte Abschied meiner Karriere in Dortmund.“