Bundesliga: Max Kruse legt sich auf Absteiger fest - findet Gladbach-Pleite scheiße

Für Kruse wird es gegen seine ehemaligen Kollegen dennoch kein selbst Läufer: „Ich habe an Gladbach gute Erinnerungen. Ich find‘ es scheiße, dass Gladbach 0:6 verloren hat. Wir wissen ja, wie das ist: Nach so einem Spiel muss man sich erst einmal ordnen. Die Woche wird sicher nicht angenehm in Gladbach.“, sagte Kruse und warnt: „Dann will man ja meistens eine Reaktion sehen am nächsten Wochenende. Aber wir versuchen, dagegenzuhalten!“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)