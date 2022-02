Bundesliga: Milos Pantovic vom VfL Bochum reflektiert über seine Zeit beim FC Bayern unter Carlo Ancelotti

Und an eine Teilnahme mit seinem Heimatland Serbien an der Winter-WM in Katar? „Klar ist das irgendwo im Hinterkopf. Jeder träumt davon, für sein Land zu spielen. Es wäre eine geile Geschichte für mich, bei der WM dabei zu sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist kein Platz für Träumereien“, stellt der ehemalige U21-Nationalspieler klar.