Bundesliga: RB Leipzig – 1. FC Köln (Freitag, 20:30 Uhr)

Der FC trifft am Freitag (20:30 Uhr) auf Leipzig. Am letzten Spieltag nahm RB Leipzig gegen den FC Bayern München die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche gewann der 1. FC Köln gegen den Sport-Club Freiburg mit 1:0. Somit belegt Köln mit 32 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 1:1 getrennt.