Bundesliga: So arbeiten Krüger, Preuß und Co. als Teammanager in der Bundesliga

„Die starke Frau hinter dem starken Team“ titelte der FC Bayern in seinem vereinseigenen Podcast. Dort erklärte Krüger, die in der Amazon-Doku „Behind the Legend“ über den FC Bayern von den Spielern in höchsten Tönen gelobt wird: „Ich bin früh im Büro und nutze zunächst die Zeit, um organisatorische Dinge zu klären. Wenn die Jungs da sind, will greifbar sein und zeige vor dem Training Präsenz in meinem Büro.“