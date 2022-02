Bundesliga: So kam Paul Wanner zum FC Bayern München

Doch er sah in ihm eindeutig einen Fußballer. Deshalb kam er spontan auf die Idee, mit Uli Hoeneß in Kontakt zu treten, um seinen besten Schüler beim Rekordmeister anzupreisen. Er schrieb dem heutigen Ehrenpräsidenten des FC Bayern, der wie er einst in Ulm spielte, eine E-Mail. „Ich dachte mir: Warum nicht? Uli Hoeneß legt Wert auf den Nachwuchs. Und Paul hatte das gewisse Etwas, zumal schon andere Vereine wie der VfB Stuttgart an ihm dran waren“, sagt Mähr und ergänzt lachend: „Ich habe Herrn Hoeneß Paul damals als späteren Nachfolger für Arjen Robben vorgeschlagen.“