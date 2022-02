Bundesliga: Union Berlin - Mainz 05 3:1, Union beendet Kruse-Komplex

„Die Freude ist groß. Wir wollten unbedingt gewinnen und das ist uns gelungen“, sagte ein erleichterter Union-Kapitän Christopher Trimmel am Sky-Mikrofon. Der Österreicher sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. „Uns ist die Art und Wiese, wie wir Fußball spielen, wichtig und das war auch in den letzten drei Spielen nicht so schlecht.“