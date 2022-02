Bundesliga: VfB Stuttgart – VfL Bochum 1848, 1:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Armel Bella Kotchap brachte den VfB in der 55. Spielminute in Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der VfL Bochum 1848 für einen Treffer sorgte (93.). Am Schluss sicherte sich der VfB Stuttgart gegen den VfL einen Zähler.