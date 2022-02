Bundesliga: VfL Bochum 1848 – RB Leipzig, 0:1 (0:0)

Auf zehntem Rang hielt sich RB in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die erste Position inne. Leipzig behauptet nach dem Erfolg über den VfL Bochum 1848 den vierten Tabellenplatz. Zwölf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat RB Leipzig momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief RB konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.