Bundesliga: VfL Wolfsburg mit Schmadtke im Transfer-Rausch - Arnold über Abstiegskampf

Aber auch der Eindruck, dass zu viele Profis zuletzt zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren, verhärtet sich. Eine These, die VfL-Führungsspieler Maximilian Arnold im Gespräch mit SPORT1 aber nicht teilt: „Da habe ich so jetzt nicht den Eindruck. Ich kann natürlich nicht in jeden reinschauen und wissen, was er denkt und für Gefühle hat.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)