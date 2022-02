Bundesliga: VfL Wolfsburg – SpVgg Greuther Fürth, 4:1 (1:1)

56 Tore kassierte die SpVgg bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga. Die Gäste besetzen mit zehn Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Die Offensive von Fürth zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 18 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Nun musste sich SpVgg Greuther Fürth schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nur einmal ging die SpVgg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.