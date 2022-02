Corona: Trio fehlt Stuttgart gegen Bochum

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vor dem wegweisenden Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) neue Corona-Ausfälle verkraften. Daniel Didavi, Tanguy Coulibaly und Enzo Millot wurden nach Vereinsangaben positiv getestet und befinden sich in häuslicher Isolation. Das gab der Tabellenvorletzte am Mittwoch bekannt. Das Trio fällt damit für die Begegnung gegen den Aufsteiger aus.