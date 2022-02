Eintracht Frankfurt: Thomas Sobotzik im Interview - so kann man den FC Bayern besiegen

Sobotzik: Die Aufgabe in Offenbach ist unfassbar herausfordernd. Wir haben den Weg vor etwas mehr als zwei Jahren begonnen und haben seitdem sehr viel umstrukturiert. Wir haben eine komplett neue Mannschaft aufgebaut, die im Aufstiegsrennen ein Wort mitreden will. Aktuell sind wir nicht so gut aus der Winterpause rausgekommen. Aber unser Anspruch ist es, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Das Ziel von Kickers Offenbach ist klar definiert, aber gewisse Hürden lassen sich nicht so einfach überspringen. Wir haben in den letzten zwei Jahren allerdings ein gutes Fundament aufgebaut und wollen den nächsten Schritt zurück in die 3. Liga gehen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)