Eintracht Frankfurt: Timothy Chandler über FC Bayern, Glasner, Trapp

Chandler: Natürlich hätten wir gerne mehr Punkte auf dem Konto. Wir konnten aber bislang nicht oben anknüpfen. Ich bin dennoch insgesamt zufrieden, denn nach dem Umbruch vor der Saison kann man nicht erwarten, dass wir in jedem Spiel glänzen und gleich ganz oben mitspielen. In der Bundesliga stehen wir noch ganz gut da und in der Europa League sind wir im Achtelfinale. An jedem Spieltag geht es ganz eng zu. Die Bundesligisten können in der Tabelle nach oben klettern oder nach unten fallen. Wenn ich sehen würde, dass wir nichts auf die Reihe bekommen und auseinanderbrechen, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber das ist bei uns nicht der Fall.