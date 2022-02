FC Bayern: Real Madrid bei Gnabry in Lauerstellung - droht der nächste Fall Alaba?

Der Experte, der unter anderem für Canal+ tätig ist, sagt zu SPORT1: „Real ist auf den Offensivpositionen schon jetzt sehr gut besetzt. Klar, man hat pro Position immer an die 10, 15 Spieler auf der Liste, die für interessant befunden und dementsprechend beobachtet werden. Am Ende kommt davon aber auch nur einer. Die Außenbahnen werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich Mbappé und Vinícius Júnior gehören. Und käme dann noch Erling Haaland als Nachfolger für Mittelstürmer Karim Benzema, würde ich persönlich in der ersten Elf schon keinen Platz mehr für Gnabry sehen.“