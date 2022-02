Heimniederlage gegen Hoffenheim: Wölfe-Aufholjagd mit Kruse gestoppt

Wolfsburg ging durch einen sehenswerten Schlenzer von Neuzugang Jonas Wind (36.) zwar in Führung. Doch der eingewechselte Jacob Bruun Larsen per Seitfallzieher (74.) und der von Corona genesene Andrej Kramaric (78.) drehten die Partie in der Schlussphase zugunsten der Hoffenheimer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)