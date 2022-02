1. FC Köln: Horn lässt Zukunft offen

Trotzdem versuche er die Situation "positiv anzunehmen. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich werde weiter hart arbeiten, und was sich dann ergibt wird man sehen. Das Spiel heute war auch für mein Gefühl sehr wichtig", äußerte der erfahrene Schlussmann. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis Sommer 2023.