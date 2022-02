kicker: Schiedsrichter Zwayer will zurückkehren

Schiedsrichter Felix Zwayer will laut eines Berichts des Fachmagazins kicker wieder Spiele in der Fußball-Bundesliga leiten. Es seien „alle Themen für meine Entscheidung abgearbeitet“, wird der 40-Jährige zitiert: „Nur wenn ich es ausprobiere, werde ich erfahren, wie der Fußball in Zukunft auf mich wirkt.“ Eine endgültige Entscheidung verkündete Zwayer im Gespräch mit dem kicker allerdings noch nicht.