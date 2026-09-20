Leichte Entwarnung bei Gruda: „Keine schwierige Verletzung“

Am Donnerstag war der Profi von RB Leipzig für den zweiten Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert worden.

Martin Demichelis hat leichte Entwarnung bezüglich einer möglichen Verletzung von Brajan Gruda gegeben. „Brajan hat einen Schlag abbekommen gegen das Becken. Wir müssen einfach warten“, sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 0:2 (0:1) bei Bayer Leverkusen: „Ich glaube, es ist keine schwierige Verletzung.“

Gruda hatte bei der Werkself nach nur 26 Minuten angeschlagen den Platz verlassen müssen, nach dem Spiel humpelte er aus der Gästekabine. Erst am Donnerstag war der 22-Jährige in den zweiten Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp berufen worden, der die Nations-League-Spiele in München gegen Serbien (1. Oktober) und in Thessaloniki gegen Griechenland (4. Oktober) bestreitet.

Ob Gruda nun sein Debüt für das DFB-Team geben kann, ist offen. 2024 hatte er vor der Heim-EM als Perspektivspieler mit der Nationalmannschaft trainiert und beim Test gegen die Ukraine (0:0) auf der Bank gesessen.