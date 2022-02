Mainz: St. Juste wird erneut an der Schulter operiert

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss erneut auf Abwehrspieler Jeremiah St. Juste verzichten. Wie die Rheinhessen am Donnerstag mitteilten, unterzieht sich der Niederländer nach anhaltenden Problemen einer Operation in der linken Schulter. Der 25-Jährige war nach einem Eingriff an der rechten Schulter im vergangenen Jahr und rund drei Monaten Pause erst Mitte Januar zurückgekehrt.