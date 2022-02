Schweinsteiger-Biografie: Ein Held, der sich selbst verleugnet - die Steudel-Kolumne

Schon nach 30 Seiten verspürte ich null Drang, mehr über Bastian Schweinsteiger zu erfahren. Weil es sich so langweilig las, wie ein Märchen. Und vor allem: Weil ich nie wusste, was wahr ist und was erfunden auf diesen Seiten, die ja vom Verlag deshalb vorsichtshalber „Biografischer Roman“ genannt werden.