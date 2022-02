Scouting-Gurus: Eintracht Frankfurt überholt Konkurrenten wie Schalke, Hamburg und Bremen

Haller und Jovic spülten über 100 Millionen Euro in die Kasse. Für Kamada, N‘Dicka, Kostic und Tuta könnte der heutige Sportvorstand Markus Krösche zusammenaddiert ebenfalls über 60 Millionen Euro erwirtschaften. Vor allem in Corona-Zeiten, in denen die Budgets knapp sind und Ablösesummen sinken, ist eine starke Scoutingabteilung Gold wert.