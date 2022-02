Steffen Baumgart: Tobias Holtkamp über den Trainer des 1. FC Köln

Viele Fußball-Bosse werden in den Fankurven, an Stammtischen und in Vereinsheimen, draußen auf den unzähligen Sportplätzen im Land, vor allem als Wichtigtuer oder seelenlose Verkäufer der Ware Fußball wahrgenommen. Wahrer Fußball ist das da oben für sie nur noch in der absoluten Ausnahme.