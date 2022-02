Toni und Felix Kroos sprechen in ihrem Podcast über den Kruse-Wechsel von Union Berlin zum VfL Wolfsburg

Für Felix Kroos kam die Nachricht überraschend, wie er preisgab: „Da waren die Augen am nächsten Tag natürlich groß.“ Der 30-Jährige sagte, dass der Wechsel für ihn unverständlich sei, dennoch „müsse man verstehen, dass er in seinem Alter ein hoch dotiertes und langfristiges Angebot erhalten hat. Da kann man einem Menschen die Entscheidung nicht verübeln.“ Trotz dessen hätte Kruse in Berlin „Geschichte schreiben können.“