Zirkzee hofft nach wie vor auf Durchbruch bei den Bayern

"Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück. Wo ich danach spielen werde, hängt von den Aussichten auf Spielpraxis ab, denn das ist das Allerwichtigste für mich", sagte der Angreifer, der in 26 Erstligaspielen für Anderlecht zwölf Tore erzielte. In München endet sein Vertrag am 30. Juni 2023.