Bundesliga: 1. FC Köln – TSG 1899 Hoffenheim, 0:1 (0:0)

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die TSG 1899 Hoffenheim im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute die TSG die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Gast 13 Siege, vier Remis und kassierte erst acht Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Hoffenheim so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.