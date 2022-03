Bundesliga: Borussia Dortmund – DSC Arminia Bielefeld (Sonntag, 17:30 Uhr)

Auf fremden Plätzen läuft es für Bielefeld bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere zwölf Zähler. Auf 17. Rang hielt sich der Gast in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zwölfte Position inne. Im Tableau ist für DSC Arminia Bielefeld mit dem 15. Platz noch Luft nach oben. Im Angriff der Arminia herrscht Flaute. Erst 22-mal brachte Bielefeld den Ball im gegnerischen Tor unter. Zu den fünf Siegen und zehn Unentschieden gesellen sich bei DSC Arminia Bielefeld zehn Pleiten. In den jüngsten fünf Auftritten brachte die Arminia nur einen Sieg zustande.