Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC (Samstag, 18:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat die Hertha noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst acht Zählern unterstreicht. Der Gast ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr Hertha BSC bisher ein. Im Angriff weist die Hertha deutliche Schwächen auf, was die nur 26 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Hertha BSC. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück.