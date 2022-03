Bundesliga: Felix Magath zum Traineramt bei Hertha BSC Berlin

Seine Motivation hätte Magath am liebsten gleich an diesem Montag auf den Platz gebracht. Da die Mannschaft aber trainingsfrei hat, kann der neue Hertha-Coach sein Team erst am Dienstag persönlich begrüßen. „Das war ein kleiner Schönheitsfleck“, wie Magath gestand. „Aber da sie heute frei haben und ich keinen Sinn darin sah, die Abläufe zu ändern, wird es so sein, dass ich mit den Spielern morgen zum ersten Mal in Kontakt komme.“