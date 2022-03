Bundesliga: Hertha BSC – TSG 1899 Hoffenheim, 3:0 (1:0)

Marvin Plattenhardt bediente Niklas Stark, der in der 38. Spielminute zum 1:0 einschoss. Mit einem Tor Vorsprung für die Hertha ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Ishak Belfodil baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Marc Oliver Kempf zum 2:0 für die Gastgeber in den Maschen unterbrachte (62.). Lucas Simon Pierre Tousart besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Hertha BSC (73.). Mit dem Ende der Spielzeit strich die Hertha gegen Hoffenheim die volle Ausbeute ein.