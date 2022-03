Bundesliga heute: Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld LIVE im TV, Stream & Ticker

Der VfL Bochum konnte die letzte Partie in der Bundesliga gegen Greuther Fürth für sich entscheiden. Mit einem Auswärtssieg könnte die Mannschaft von Thomas Reis in der Tabelle an den Frankfurtern vorbeiziehen. Derzeit steht der VfL auf dem elften Tabellenplatz, zwei Punkte hinter den Gastgebern.