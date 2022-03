BVB: Marius Wolf über Haaland-Vergleiche: „Manchmal nervt es!“

Den Lauf will Wolf, der im Winter noch als Verkaufskandidat galt (Fenerbahce Istanbul war interessiert), möglichst auch nach der Länderspielpause fortsetzen: „Ich mache meine Arbeit, so wie ich es immer gemacht habe. Ich will dem Team helfen, egal wann und wie lange ich auf dem Platz stehe. Ich kriege meine Spielzeit, arbeite hart und versuche dem Team zu helfen - ob eine oder 90 Minuten.“