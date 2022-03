Bundesliga: 1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:1, Haaland Comeback

Der norwegische Starstürmer Haaland stand nach überstandener Verletzung erstmals seit 57 Tagen wieder in der Anfangsformation. Ein Treffer gelang ihm jedoch nicht. Dafür brachte Marius Wolf (8.), in der vergangenen Saison noch an den FC ausgeliehen, Dortmund auf Zuspiel von Jude Bellingham früh in Führung. „Ich bin in die Tiefe gegangen, wie wir es besprochen haben. Jules spielt den Ball überragend, dass ich ihn dann reinmache, freut mich umso mehr“, sagte Wolf nach dem Abpfiff bei DAZN.