"Einen im Tee": Hitzlsperger witzelt wegen Doppelpass-Einladung

Am Sonntagvormittag war Hitzlsperger per Schalte im STAHLWERK Doppelpass zu Gast – und erklärte zu seinem Zustand: „Ihr habt mich gerettet. Gäbe es heute die Sendung nicht und ich wäre nicht da, würde es schlimmer aussehen. So geht es mir jetzt ganz gut.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)