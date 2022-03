FC Bayern: Alphonso Davies gibt Update zu Gesundheitszustand

Wie der kanadische Nationalspieler in einem Interview auf der Homepage des FC Bayern mitteilte, sei er „glücklich“ wieder an der Säbener Straße zu sein, zudem laufe sein Regenerationsprozess gut. „Ich habe keine Probleme mit meinen Muskeln und dem Herz, aber ich bin noch nicht bei 100 Prozent - noch nicht! Ich bin einfach happy, dass ich wieder trainieren kann und bin bereit für die Arbeit“, so der pfeilschnelle Linksverteidiger über sein Gesundheitszustand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)