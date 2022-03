Fünfter Ausfall: Adli mit Sehnenriss - Wirtz operiert

Derweil ist Nationalspieler Florian Wirtz nach seinem Kreuzbandriss in Innsbruck erfolgreich am linken Knie operiert worden. Der 18-Jährige hatte die gravierende Verletzung im Derby gegen den 1. FC Köln Mitte März erlitten. Die OP wurde vom Knie-Spezialisten Christian Fink durchgeführt. Wirtz wird die ersten postoperativen Tage in Innsbruck verbringen und anschließend zur Rehabilitation zurückkehren.