Gladbach in Bochum wohl ohne Elvedi

Der positiv auf das Coronavirus getestete Trainer Adi Hütter befindet sich weiterhin in Quarantäne. "Ich erwarte ein sehr intensives Spiel in Bochum. Dafür müssen wir bereit sein. Wenn wir dort so auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen die Hertha, haben wir gute Chancen", sagte Hütters Co-Trainer Christian Peintinger.