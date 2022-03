Rainer Bonhof wird 70 Jahre alt: Ein Blick auf seine Karriere und Erfolge

Vor allem die jungen Spieler müssten weiter an sich arbeiten. „Wir haben viele gute Talente. Ich denke da nur an Florian Wirtz aus Leverkusen. Die jungen Spieler haben aber die Pflicht, auch etwas von dem, was in sie investiert wird, zurückzugeben. Das fehlt mir oft, sowohl in den Klubs als auch bei der Nationalmannschaft“, sagte Bonhof.