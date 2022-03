Schiedsrichter-Schelte: 10.000 Euro Geldstrafe für Demirbay

Der Ex-Hoffenheimer hatte nach der Bundesliga-Partie beim VfL Wolfsburg (2:0) am vergangenen Sonntag in einem TV-Interview über den Unparteiischen Felix Brych gesagt: "Der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der in Zukunft nicht mehr so häufig für uns pfeift."