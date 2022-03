Union gegen Köln vor vollen Rängen

Fußball-Bundesligist Union Berlin wird am kommenden Wochenende erstmals seit Monaten wieder vor vollen Rängen spielen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, stünden für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln nach einem Losverfahren für Union-Mitglieder und dem Verkauf eines Restkartenkontingents keine Tickets mehr zur Verfügung. Alle 22.012 Plätze im Stadion An der Alten Försterei werden somit belegt sein.