Volle Stadien in Köln und Schalke möglich

Zurück zur Normalität: In Köln und Schalke ist am Wochenende die Vollauslastung der Fußballstadien erlaubt, beim VfL Bochum wurde die Kapazität für das Bundesligaspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach kurzfristig von 20.000 auf 25.000 Zuschauer erhöht. Das teilte der VfL am Donnerstag mit. Für den Zutritt gelte weiterhin die 2G+-Regel.