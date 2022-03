Bundesliga: Eintracht Frankfurt - erst Fürth, dann Barca-Kracher

„Das Beste, was wir für dieses Spiel tun können ist, gegen Fürth zu gewinnen“, sagte Trainer Oliver Glasner am Donnerstag. Deshalb sei es auch nicht schwierig, sein Team nach zuletzt zwei Unentschieden auf das Spiel am Samstag vorzubereiten. (LIVETICKER: Eintracht Frankfurt - Greuther Führth, Samstag ab 15.30 Uhr)