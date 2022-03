Europa League: Das miese Geschäft mit den Barca-Tickets – jetzt schaltet sich Eintracht-Boss ein

Die Eintracht hatte so etwas zuvor schon vermutet. Hellmann kündigte daher bereits in der Ankündigung vor Start des Kartenverkaufs an: „Wer seine Eintrittskarte gegen den FC Barcelona an den Schwarzmarkt oder eine Drittplattform verkauft, wird dauerhaft vom Bezug von Eintrittskarten ausgeschlossen und verliert seine Dauerkarte.“