Ansage vom Boss! Hasan Salihamidzic fordert deutlich mehr Leistung von Leroy Sané

Sané hatte in der sich dem Ende neigenden Saison eine starke Phase - zuletzt waren seine Auftritte aber eher enttäuschend. Das will auch Salihamidzic nicht schönreden. „Wir haben uns alle gefreut, er hat in der Hinrunde Spiele im Alleingang entschieden. Es macht Spaß, wenn er diese Körperspannung hat. Es macht Spaß ihm zuzuschauen.“