Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt zurück zum BVB? Auch Terzic sieht Traumtor gegen Barca!

Unter Ex-Coach Favre debütierte Knauff im BVB-Trikot in der Champions League bei Zenit Sankt-Petersburg, Terzic wechselte das Juwel in der Bundesliga erstmals im Duell in Köln ein und berief es im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City erstmals in die Startelf. Unter dem Pokalsieger-Trainer lief der Flügelspieler insgesamt sieben Mal auf.