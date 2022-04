Applaus für die Stars - Nagelsmann: „Es wird besser“

Die Bayern hatten am Samstag durch ein 3:1 gegen Dauerrivale Borussia Dortmund vorzeitig die zehnte deutsche Meisterschaft in Serie gewonnen. In der Champions League waren die ambitionierten Münchner jedoch bereits im Viertelfinale gescheitert. Im DFB-Pokal hatte sich der FC Bayern sogar schon in der zweiten Runde blamiert.