Borussia Dortmund: Erling Haaland vor Abschied - das sind die Nachfolge-Kandidaten

Wie Haaland entschied sich Sesko damals für einen Wechsel nach Salzburg. Zunächst knipste der Slowake aber bei RB-Farmteam FC Liefering in der 2. Liga (22 Tore in 44 Spielen). Für Salzburg kommt der 1,94-Meter-Hüne in 33 Pflichtspielen auf neun Tore und sieben Vorlagen. Brisant: Berater Elvis Basanovic wurde zuletzt beim 6:1-Sieg des BVB gegen Wolfsburg in Dortmund gesichtet. Nach SPORT1-Informationen wurde unter anderem auch wegen Sesko gesprochen.