Bundesliga: 1. FC Köln – DSC Arminia Bielefeld, 3:1 (2:1)

Der 1. FC Köln erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mark Uth traf in der zweiten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Jonas Hector. In der 32. Minute erzielte Timo Bernd Hübers das 1:1 für Bielefeld. Kurz vor der Pause traf Anthony Modeste nach Vorarbeit von Uth für den FC (42.). Die Heimmannschaft nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 85. Minute brachte Köln das Netz zum Zappeln. Zum Schluss feierte der 1. FC Köln einen dreifachen Punktgewinn gegen die Arminia.