Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Hertha BSC, 2:1 (2:1)

Nach 28 absolvierten Begegnungen nimmt die Hertha den 17. Platz in der Tabelle ein. In der Verteidigung von Hertha BSC stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich die Hertha schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Hertha BSC nur eines der letzten fünf Spiele gewann.